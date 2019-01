Schuttevaer Premium Kolenoverslag Amsterdam daalt fors Facebook

De Amsterdamse haven zag vorig jaar de kolenoverslag dalen met 18% naar 13 miljoen ton. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat in Amsterdam minder kolen worden overgeslagen. De overslag van agribulk, bouwmaterialen en containers maakten dit verlies echter goed. Dat maakte het havenbedrijf 10 januari bekend bij de presentatie van de voorlopige overslagcijfers over 2018.

1 / 1 Agribulk, bouwmaterialen en containers maakten het verlies aan kolen goed. (Foto Haven Amsterdam) Agribulk, bouwmaterialen en containers maakten het verlies aan kolen goed. (Foto Haven Amsterdam)

Groei in agribulk, bouwmaterialen en containers

De totale overslag in de Amsterdamse haven nam in 2018 met 1 miljoen ton naar 82,3 miljoen ton door een forse toename van de overslag van agribulk (+19%), bouwmaterialen (8%) en 68% meer containers (107.940 teu). Deze flinke stijging van de containeroverslag is onder meer toe te schrijven aan de vaste shortsea-dienst van Samskip op Engeland. De overslag in olieproducten lag met 44,5 miljoen ton op hetzelfde niveau als in 2017. De overige natte bulk, zoals chemische basisproducten, steeg met 23%, terwijl het volume uit ro/ro en overig stukgoed met bijna een kwart toenam.





Totale goederenoverslag

Samen met de overige havens in het Noordzeekanaalgebied (IJmuiden, Beverwijk en Zaandam) kwam de totale goederenoverslag in de regio uit op 101,8 miljoen ton. In IJmuiden steeg de overslag met 1% tot 18,6 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag met 9% dalen tot 0,7 miljoen ton, terwijl de kleine haven van Zaanstad het vrachtvolume zag verminderen met 30% naar 200.000 ton.

Het Amsterdamse havenbedrijf gaf vorig jaar 43 hectare aan haventerrein uit. Dat was meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017, toen er 18 hectare werd uitgegeven. Grote uitgiften waren er voor de bedrijven Fetim (9 hectare), Commodity Centre Netherlands (6 hectare) en Delin (5 hectare).

Cruiseschepen

Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen groeide in 2018 in Amsterdam tot 2007 tegen 1876 in 2017. In 2018 bezochten 180 zeecruiseschepen Amsterdam, een record want dat waren er in 2017 134. Het aantal zeecruisepassagiers bleef met 426.000 ongeveer gelijk aan 2017.