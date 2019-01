De partijen achter Blauwe Golf Twentekanalen willen de scheepvaart op het kanaal nauw betrekken bij de ontwikkeling van dit informatieplatform, dat moet zorgen voor een betere doorstroming en beladingsgraad op de Twentekanalen.

Blauwe Golf Twentekanalen is een initiatief van de provincie Overijssel Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Twente . Idee is dat het platform informatie genereert en combineert voor verkeersmanagement. Dat zou bijvoorbeeld onderweg al inzicht moeten geven in de beschikbaarheid van havenfaciliteiten.