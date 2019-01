Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Gevecht om lig- en autoafzetplaatsen Facebook

Twitter

Email Zwijndrecht 10 januari 2019, 10:00

2018 zal de boeken ingaan als een jaar met een prachtige zomer, maar ook als het jaar waarin voor de binnenvaart de droogte kenmerkend was. In mijn loopbaan herinner ik mij geen periode waarin het water lager was dan afgelopen jaar. De peilschaal van Kaub dook onder de 30 centimeter. Nog nooit kregen wij dan ook zoveel telefoontjes van de pers en verzoeken om toch vooral een ‘stukje te mogen meevaren met zo’n binnenvaartschip’.