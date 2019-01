Schuttevaer Premium DP World bouwt ‘magazijn’ voor containers in Dubai Facebook

Twitter

Port Jebel Ali 10 januari 2019, 09:00

Terminalexploitant DP World wil nog voor de Dubai Expo Show in 2020 een geheel nieuw geautomatiseerd opslagsysteem voor containers hebben gebouwd in Port Jebel Ali. Daarin kunnen containers 11 hoog worden gestapeld in rekken.