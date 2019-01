Schuttevaer Premium Schuttevaer Noord-Holland: ‘Ontvlechten is het nieuwe bouwen’ Facebook

De infrastructuur in Noord-Holland is tegen 2030 zo ingericht dat goederenvervoer haast vanzelfsprekend over water gaat en eigenlijk alleen over de weg als het moet. Daarvoor is een robuuster vaarwegennet nodig met aquaducten in plaats van bruggen. Dat stelt het visiedocument ‘Ware Koers NH 2030’, dat Koninklijke BLN-Schuttevaer Noord-Holland zaterdag 5 december presenteerde in Heerhugowaard.