De haven van Antwerpen totaliseerde in 2018 een globale goederenoverslag van 235 miljoen ton, dat is 5,1% meer dan vorig jaar. ‘Een nieuw record, het zesde jaarrecord op rij en een stijging van de overslag in alle cargotypes’, commentarieerde ceo Jacques Vandermeiren de cijfers vrijdagochtend 28 december op het Havenhuis. Een uitschieter is de containertrafiek in Antwerpen, die opliep tot 130 miljoen ton (+5,8%) of 11 miljoen teu (+5,5%).

Annick De Ridder (39) wordt de eerste vrouwelijke havenschepen (wethouder) in de geschiedenis van Antwerpen.

Havenbedrijf markeert met 235 miljoen ton zesde jaarrecord op rij

De uittredende havenschepen (wethouder) Marc Van Peel (69) woonde de persconferentie niet bij, maar diezelfde dag liet hij in het Financiële Dagblad wel optekenen dat hij ‘het al ziet gebeuren dat Antwerpen op containergebied Rotterdam zou kunnen onttronen. Antwerpen bevond zich een halve eeuw geleden nog op grote afstand van Rotterdam. Maar tegenwoordig ontlopen de marktaandelen van de twee grote rivalen elkaar niet veel meer’, aldus Van Peel.





Nieuwe havenschepen

Wie er wel bij was: Annick De Ridder, gemeenteraadslid van de Vlaams-nationalistische partij NVA die op 7 januari als havenschepen de christen-democraat Van Peel opvolgt.





Vandermeiren zette ook de andere groeicijfers op een rij: er werd 76,5 miljoen ton (+4,5%) vloeibaar massagoed overgeslagen en 12,8 miljoen ton (+5%) kolen en ertsen. Breakbulk noteerde een groei van 1,8% of 15,6 miljoen ton in concrete cijfers.





In 2018 kende Antwerpen ook een investeringsgolf, goed voor 2 miljard euro, die ingebracht werden door de toonaangevende internationale spelers in de chemische industrie, waaronder Borealis, INEOS, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT. Vandermeiren: ‘Hun keuze voor Antwerpen bevestigt en bestendigt de sterke aantrekkingskracht van de Antwerpse haven als grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa.’





Efficiëntie grens

De haven-ceo onderstreepte ook dat Antwerpen in 2018 84% van de globale containerbehandelingscapaciteit benut, waarmee tevens de grens werd bereikt die nog een efficiënte uitbating van terminals toelaat. Vandaar de dringende noodzaak voor meer containerkaaien vóór de sluizen die de Vlaamse regering wil creëren door ‘inbreiding’ (optimalisatie van de bestaande terminals) en door ‘uitbreiding’ (nieuwe aanlegplaatsen voor containerschepen).





Daartoe wordt het graven van het Saeftinghedok gepland. Dat moet dan wel met beperking van de impact op de omgeving. ‘Wij werken graag constructief mee om de regeringsplannen zowel op nautisch als op operationeel vlak verder te verfijnen’, zei Jacques Vandermeiren, die echter ook wees op enkele uitdagingen voor volgend en voor de komende jaren zoals de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen.





Elektrische waterbus op Albertkanaal

Om die te ontwarren beoogt Antwerpen een modal shift in het goederenvervoer waarbij het wegtransport van thans 55% moet dalen naar 43%. Daartoe moet het spoorvervoer van thans 7% verdubbelen tot 15%. Het aandeel van de binnenvaart, thans 38%, moet worden opgevoerd tot 42%. Het actieplan wordt geschraagd door drie pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering. Al deze maatregelen samen moeten zorgen voor een optimalisatie en een efficiëntieverhoging van de containerbinnenvaart in Antwerpen.





Pilotprojecten rond centrale lichterplanning leidden al tot positieve reacties bij alle partners. Samen met het actieplan worden ook workshops opgezet rond nachtlogistiek om de bestaande infrastructuur meer te benutten buiten de spits en aldus de verkeersdruk overdag te verminderen.





Om de haven gemakkelijker bereikbaar te maken voor de 60.000 werknemers nam het Havenbedrijf in 2018 verscheidene initiatieven zoals het inleggen van waterbussen op de Schelde en van fietsbussen tussen linker- en rechteroever. Op het stuk van personenvervoer over water kondigde Vandermeiren een primeur aan: de ingebruikname in 2019 van de eerste elektrische waterbus op het Albertkanaal, die zal varen tussen Wijnegem en het Havenhuis (Straatsburgdok/Amerikadok).





Koolstofarm

Andere projecten die in 2019 in Antwerpen in de steigers staan zijn o.a. een transitieplan naar een circulaire en koolstofarme economie, waarvoor het Havenbedrijf de komende drie jaar 35 miljoen investeert. Een deelproject daarvan is het Deurganckdok op korte termijn te voorzien van walstroominstallaties voor zeeschepen. Dat moet voor dit dok alleen al leiden tot een uitstroomreductie van 36% stikstofdioxide. Er is in de haven eveneens een waterstofstation gepland waar waterstof-aangedreven passagiersvaartuigen zullen kunnen tanken.





Ten slotte investeert Antwerpen ook in innovatie en digitalisering. De ambitie is om tegen 2020 over de haven een digitaal zenuwstelsel te ontwikkelen met onder andere de installatie van intelligente camera’s, sensoren en drones. Dat moet de controle en de veiligheid in het havengebied ten goede moet komen.





De positieve Antwerpse havencijfers worden overschaduwd door een grote onbekende: deal of no deal in het Brexit-verhaal. Het Verenigd Koninkrijk is de derde handelspartner van de haven en het havenbedrijf houdt alvast rekening met een ‘worst case-scenario’ met tot nu toe onvoorziene gevolgen voor de havenactiviteiten.