De afgelopen periode van laag water was ook op de jaarvergadering van BLN-afdeling De Amer op vrijdag 28 december een belangrijk onderwerp van gesprek. Nog even los van het bestuur woonden zo'n vijftig leden de vergadering in Raamsdonksveer bij.

Zowel de volgens schema aftredende voorzitter Marcel van Schijndel als eveneens aftredend penningmeester Frans van der Pluijm werden met instemming van alle aanwezigen herkozen. Van der Pluijm was vanwege werkzaamheden elders afwezig.





Het belangrijkste nieuws van de vergadering stond niet op de agenda en zal waarschijnlijk ook niet in de notulen terechtkomen. Dat is de waarneming van de verslaggever dat er na een aantal jaren van afstand tussen het plaatselijk afdelingsbestuur en het hoofdbestuur in Zwijndrecht een regelrecht wij-gevoel is ontstaan.





Het zal ze waarschijnlijk zelf niet eens zijn opgevallen maar meerdere bestuursleden spraken over 'wij' als ze het over de centrale organisatie hebben en niet meer over 'zij'. De band binnen BLN-Schuttevaer lijkt een stuk sterker te zijn geworden, in ieder geval waar het afdeling De Amer aangaat.





Economisch mooi jaar

De herkozen voorzitter Marcel van Schijndel, in het dagelijks leven werkzaam als schipper op de bunkerboten van het bunkerstation in Papendrecht, zei in zijn jaarrede dat 2018 door het langdurige lage water een economisch mooi jaar is geworden. Na jaren last te hebben gehad van overcapaciteit in de markt bleek deze nu zeer noodzakelijk, aldus Van Schijndel.





'Als maritieme sector hebben we onszelf flexibel en draagkrachtig opgesteld en hebben we een logistiek hoogstandje geleverd. Onze klanten stonden voor een logistiek zeer zware opgave om hun grondstoffen voldoende en op tijd voor de wal te krijgen. Je kon op de rivier geen 135 meter schip of koppelverband tegenkomen of het had een stel bakken langszij. Op sommige plaatsen werd het multimodaal vervoer dan ook nuttig gebruikt door schepen op diep water over te slaan, en het laatste stuk met de vrachtwagen naar de eindverbruiker te brengen. Dit alles heeft er toe geleid dat de motor van Nederland niet is vastgelopen.'





Ook donkere wolken

Hoewel de particuliere schippers en rederijen eindelijk weer eens wat vet op de botten hebben kunnen kweken doordat er goed betaald werd en de omzetten voor velen zeer gunstig uitpakten, verschenen er tegelijkertijd ook donkere wolken aan de einder. Van Schijndel voorziet dat het voordeel verdwijnt als er zich vaker periodes van laag water zullen voordoen.





'Grote concerns hebben namelijk te kennen gegeven dat onze vervoersmodaliteit niet altijd zo betrouwbaar meer is, en dat men strategisch gezien naar de toekomst zich ook gaat oriënteren op andere aanvoermogelijkheden. Nu ben ik er wel van overtuigd dat deze alternatieven er niet een-twee-drie zullen zijn. In alle sectoren van transport, productie, techniek en logistiek is een tekort aan vakmensen. Wij als binnenvaart kampen hier zeker niet alleen mee. Chauffeurs zijn bijvoorbeeld ook moeilijk te krijgen. Alle modaliteiten zitten aan de grens van hun capaciteit. Gaat er meer per as dan zal de weg onherroepelijk dichtslibben met daarbij ook de nodige vertragingen.'





Focus

Hij vindt het vooral noodzakelijk dat de binnenvaart verder vooruit kijkt dan alleen vandaag of morgen en zich probeert te focussen op de ladingsoorten waar de binnenvaart ook op termijn de grootste voordelen biedt. Van Schijndel: 'Iedereen moet bereid zijn om verder te kunnen en willen denken dan een of twee jaar.





‘Het staat vast dat dit soort van extremen, zoals hoogwaterstremmingen en extreme duur van laagwater vaker zullen gaan voorkomen. Als maritieme sector moeten we bij de ontwikkeling van nieuwe schepen gaan kijken wat we in de toekomst kunnen doen om bijvoorbeeld innovatief om te gaan met laagwater.'





Stuwen en sluizen

Over de aanleg van stuwen en sluizen op de Rijn is hij voorlopig nog sceptisch. De bouw daarvan vergt een enorme investering. Bovendien leveren deze voorzieningen weliswaar een meer stabiele waterstand op, de sluizen zullen voor vertraging zorgen.





Vol lof is Van Schijndel over de inzet van BLN-Schuttevaer tijdens het lage water: 'Door het constante constructieve overleg dat BLN voert met de overheden zijn problemen zo veel mogelijk voorkomen en zo snel mogelijk verholpen. Een voorbeeld hiervan is dan toch wel de stremming van de Prins Bernardsluizen in Tiel. Na voldoende argumenten op tafel te kunnen leggen en aan te tonen dat het wel kan, mits onder voorwaarden, is het toch gerealiseerd dat de belangrijke verbinding tussen Amsterdam en Duitsland open is gebleven. Want het alternatief was geen alternatief en dat had voor veel meer onveiligheden gezorgd.'





LED-verblinding

Tijdens de vergadering kwamen meerdere nautische kwesties aan de orde. Bijvoorbeeld over lichten op kunstwerken die door de toepassing van LED-lampen zo verblindend zijn geworden dat de sluis of de brug niet meer te zien was. De tip van afdelingssecretaris Jos Leijten: 'Maak altijd melding bij ons en stuur vooral een foto mee. Want 'een foto zegt meer dan duizend woorden.'





Een andere vraag is wat te doen bij bekende ondieptes zoals die op de Amertak. Nautisch technisch beleidsadviseur van BLN Marleen Buitendijk zei dat de schippers in eerste instantie moeten afgaan op de informatie uit de VIN-database (Vaarwegkenmerken in Nederland). De dieptes die daar genoemd zijn, zijn leidend. Probleem is alleen dat de juridische status van de vaarwegafmetingen nog niet duidelijk is, een kwestie die kan spelen bij schadevaring. 'Hier hebben we nog wat huiswerk te doen', aldus Buitendijk.





Wat verder speelt zijn de zuinige aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Vanwege de lage aanneemsom wordt de aannemer vrijwel gedwongen de grens van wat gevraagd is op te zoeken. En dat kan het verschil maken tussen net niet of net wel vastlopen.