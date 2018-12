Schuttevaer Premium Vergrijzing baart jongste BLN-Schuttevaerafdeling zorgen Facebook

Het grote tekort aan nieuwe instroom van jonge mensen in de scheepvaartbranche baart voorzitter Joop van Belle van de nieuwe Schuttevaerafdeling Alblasserwaard zorgen. Tijdens de jaarvergadering in Hardinxveld-Giessendam riep hij leden op om hier actief in mee te denken.

Drie jubilarissen namen een onderscheiding in ontvangst. V.l.n.r. schipper Aldert Both van het ms Willie (40 jaar lidmaatschap waarvan twaalf jaar in het bestuur), commercieel directeur Teus Hoogendijk van de gelijknamige machinefabriek in Sliedrecht (25 jaar) en Jaap Stam namens waterbouwbedrijf Van den Herik uit Sliedrecht (25 jaar). (Foto Dick den Braber)

De vergadering op 28 december was de eerste sinds de fusie tussen de afdelingen Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam, die de vorige jaarvergadering tot stand kwam. Voorzitter Van Belle meldde hierbij dat de nieuwe afdeling Alblasserwaard niettemin als startdatum 1881 aanhoudt: de oprichtingsdatum van afdeling Sliedrecht, de oudste van de twee gefuseerde Schuttevaerafdelingen. De nieuwe afdeling telt 126 leden (onder wie 61 A- en 46 B-leden).

Nautische leerlijn

In zijn jaarrede sprak Van Belle onder meer zijn zorg uit over de vergrijzing van de sector. ‘Als schipper-eigenaar en later vakdocent voor de binnenvaart gaat het onderwijs mij aan het hart. Ik ben dan ook erg blij met het initiatief van een lokale vmbo-school in Zwijndrecht ( LOKET Zwijndrechtse Waard , DdB) om een nautische leerlijn op te zetten. Doel ervan is om leerlingen voor te bereiden op een mbo-vervolgopleiding in de nautische sector. Om dat te laten slagen is onze bedrijfstak en uw medewerking hard nodig.’

Hiernaast riep de voorzitter de leden op om met ideeën te komen waarmee de binnenvaart jonge mensen kan interesseren voor werken in de sector of aanverwante bedrijven.

Werkendam

Op lokaal niveau kon de voorzitter mededelen dat Gorinchem er vier overnachtingsplaatsen bij krijgt, in de vluchthaven, en Bergambacht acht. Hiermee maakt Rijkswaterstaat het voor de binnenvaart beter mogelijk om de wettelijk verplichte vaar- en rusttijden na te leven. De plaatsen in Gorinchem komen naar verwachting in 2021 beschikbaar.

Van Belle: ‘Het project in de haven van Bergambacht heeft wat vertraging opgelopen, onder meer doordat de bestemmingsplanprocedure bij de heringedeelde gemeente Krimpenerwaard meer tijd kost dan voorzien.’ Zolang er in de regio Alblasserwaard nog een tekort aan overnachtingsplaatsen is, blijft de ankerplaats in Werkendam in gebruik.

Hierbij benadrukte Van Belle de noodzaak om daar veilig te ankeren. ‘Dat wil zeggen: min of meer gestrekt langs de oever.’ Vooral bij een lage waterstand, met weinig stroom, kan een schip bij zuiden- of westenwind dwars op de rivier komen te liggen. Een elektronische ankerwacht kan de bemanning waarschuwen zodra dit gebeurt. ‘Beter nog is om in deze omstandigheden, volgens gebruik van goed zeemanschap, het schip met voor- en achteranker te ankeren.’

Bootjeshelling Sliedrecht

Wethouder Ton Spek van de gemeente Sliedrecht sprak voor het eerst op een jaarvergadering van Schuttevaer, maar kende de vaste punten die jarenlang aan de orde kwamen bij de afdeling Sliedrecht: het liggeld, het zwemmen in de haven en de zogenoemde bootjeshelling om pleziervaartuigen te water te laten.

Spek: ‘Eén punt kunnen we schrappen: de bootjeshelling is van de baan. We stoppen met pogingen haar ergens neer te leggen, en ze moet weg waar ze nu ligt (ergens op de kant, DdB).’ Volgens AD Dordrecht van 8 november had de Sliedrechtse gemeenteraad al zeker zestien jaar over een bootjeshelling gepraat. Gemaakte kosten: ruim 70.000 euro.

Havengeld

Wat betreft het liggeld deed Spek een handreiking aan de ondernemers. Hij haakte hierbij aan op opmerkingen van voorzitter Van Belle in zijn jaarrede over het belang van vergroening van de binnenvaart. Spek: ‘Als u aan duurzaamheid werkt, gaan wij als gemeente werken aan een lagere havenvergoeding voor bijvoorbeeld schepen met een Green Award.’

Wethouder Theo Boerman van de gemeente Hardinxveld-Giessendam liet weten dat de uitbreiding van de haven van Boven-Hardinxveld in 2019 van start gaat. Voor het grootste deel neemt Scheepswerf Den Breejen de operatie voor zijn rekening.

China

Gastspreker Jan van ’t Verlaat van vereniging ‘De Binnenvaart’ uit Dordrecht nam de zaal zo’n drie kwartier mee naar de binnenvaartwereld van China. ‘Een indrukwekkend land, vooral omdat het zo snel verandert. Ik ben er in 2001, 2004 en 2010 geweest, en elke keer zag ik hoe enorm het veranderd was.’ Zo maakt Shanghai al jaren een absurde groei door. ‘Elk jaar krijgt deze stad er anderhalf keer Rotterdam aan gebouwen bij. Het is niet de vraag of China de Verenigde Staten zal voorbijstreven als economische grootmacht, maar wanneer.’

Ook de binnenvaart maakt er in een luttele twintig jaren extreme veranderingen door, toonde Van ’t Verlaat aan de hand van veel foto’s aan. Voeren er in 2001 nog hakkeplofjes van zo’n 100 ton met motortjes op het dek, in 2010 zag hij ze niet meer. ‘Er moeten in die tussentijd ongelooflijk veel schepen op de schroothoop zijn beland.’ In hun plaats voeren er enkel schepen met ingebouwde motoren, met een laadvermogen van zo’n 700 ton.

‘Er ligt daar voor 120.000 kilometer aan vaarwegen, met drie miljoen binnenvaartschepen. Op de Rijn varen er hooguit 17.000. Maar China streeft de Nederlandse binnenvaart qua niveau nog lang niet voorbij. Het land zit nu ongeveer op het niveau van de binnenvaart op de Mississippi, en daar lopen ze achter op ons. De Nederlandse binnenvaart is wereldwijd top of the bill, ze is daar veel te bescheiden over. ’