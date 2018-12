Schuttevaer Premium Amsterdam moet afwijzing ligplaatsvergunning rondvaartboten opnieuw onderbouwen Facebook

Email DEN HAAG 29 december 2018, 22:43

Een ligplaatsvergunning voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Dat is de vraag die al langer speelt in de Amsterdamse wereld van de rondvaartboten. Het gemeentebestuur wil alleen nog maar vergunningen verlenen voor bepaalde tijd. Want de vergunningen zijn schaars en de markt voor rondvaarten mag volgens Europese regels niet gesloten worden voor nieuwkomers.

Anderzijds willen de huidige exploitanten van rondvaartboten hun oude recht op een vergunning voor onbepaalde tijd niet kwijtraken. Alleen al vanwege hun investeringen brengt een vergunning voor bepaalde tijd grote onzekerheid voor hun bedrijven. Ze kunnen die kwijtraken aan nieuwkomers.





Canal Rondvaart

Exploitant Canal Rondvaart stapte onlangs naar de Raad van State. Aanleiding is de vergunning voor bepaalde tijd die het Amsterdamse gemeentebestuur verleende voor ligplaatsen voor 13 schepen in de kom voor het Centraal Station.





Als reden voor die tijdelijke vergunning gaf het gemeentebestuur de herinrichting van dit gebied. Er wordt een enorme fietsenstalling gebouwd onder het water. Daarvoor moeten de schepen tijdelijk worden verplaatst. Na de herinrichting kunnen de schepen terugkeren op grond van hun vergunning voor bepaalde tijd.





Doordrukken

Maar Canal Rondvaart wil een vergunning voor onbepaalde tijd. Volgens de advocaat van het bedrijf was het ook de gangbare praktijk van het gemeentebestuur om voor onbepaalde tijd te vergunnen. De tijdelijke verplaatsing wordt door het gemeentebestuur aangegrepen om meteen zijn nieuwe beleid door te drukken en niet meer vergunningen te verlenen voor onbepaalde tijd.





De Amsterdamse rechtbank oordeelde vorig jaar dat de keuze aan het gemeentebestuur is. Maar als de gangbare praktijk was om voor onbepaalde tijd te vergunnen, dan moest die praktijk in principe worden doorgezet. Volgens de rechtbank heeft Canal Rondvaart echter onvoldoende onderbouwd dat de praktijk was om voor onbepaalde tijd te vergunnen. Dat was een van de redenen voor de exploitant om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.





Ongelijke behandeling