Ook dit jaar bezocht de bekende Vlaamse nautisch adviseur Pierre Verberght weer verschillende afdelingsvergaderingen van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Zoals altijd met een grote dosis humor presenteerde hij zijn lijst met adviezen rond de binnenvaart in België. Een greep uit de tips.

De doorvaart door de haven van Antwerpen binnen een periode van 18 uur blijft gratis, maar alleen als dat binnen een rechte lijn van noord naar zuid of andersom gebeurt. Wie van de route afwijkt, bijvoorbeeld om even bij bekenden op de koffie te gaan, is wel havengeld verschuldigd.





De Royerssluis in Antwerpen blijft tot 2022 draaien, daarna gaan de werken beginnen voor een nieuwe sluis, zegt Verberght. De haventarieven in Antwerpen voor 2019 stijgen met 2,75 procent. Wie de havenrekening per mail laat sturen bespaart zich 15 euro.





Bilgeboot Gent

In Gent stijgen de tarieven minder dan in Antwerpen: met 1,8 procent. Bijzonder in Gent is dat de bilgeboot van Martens Terneuzen behalve maximaal 6 kuub bilgewater per schip ook twee gevulde vuilniszakken meeneemt. Die mogen in Gent ook op de kade worden gezet, als de havendienst maar gewaarschuwd wordt op kanaal 5. Water (tot 6 kuub gratis in Antwerpen) kost in Gent 9 euro per kuub.





Voor degenen uit Nederland die in België hun binnenvaartexamens willen doen, had Verberght een belangrijke tip: neem altijd je paspoort of ID-kaart mee! Verberght: 'Ik hoor vaak dat mensen bijvoorbeeld helemaal uit Leeuwarden zijn afgereisd. Als ze zich dan met hun rijbewijs willen legitimeren, blijkt dat niet genoeg te zijn. Er moet echt een paspoort of ID getoond worden. De kandidaat kan ander zo weer naar huis.'





Bovenmaas

Voor wie op de Maas in Wallonië vaart: in Herstal ligt een bilgeboot (kanaal 82 of tel +32 4 2406008). Diepgang op de Maas tot Ampsin-Neuville is 340 cm, dan tot Namen 300 cm. Van Namen tot Givet vervolgens 250 centimeter. Op de Bovenmaas is het opletten want daar wordt streng gecontroleerd, zegt Verberght.





Tot slot: averij in België of Frankrijk altijd direct melden aan de overheid. Schroefschade door bijvoorbeeld een stuk hout of een band in de schroef wordt door de overheid vergoed. Na doorvaren zonder melden is er geen vergoeding.