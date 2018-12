Schuttevaer Premium Schipper roepende in woestijn Facebook

Vaarwegbeheerders luisteren nog steeds niet goed naar de praktijkmensen in de binnenvaart. Gebeurt dat wel, dan kunnen veel problemen worden voorkomen. Dat kwam donderdagmiddag 28 december naar voren op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer-afdeling IJsseldelta-Zwartewater in Zwartsluis.

Circa 70 leden van IJsseldelta-Zwartewater kwamen bijeen in Hotel Zwartewater in Zwartsluis.

BLN-Schuttevaer IJsseldelta-Zwartewater sceptisch over vaarwegbeheer

‘Stenen laag Waal moet zo snel mogelijk weg’

Natuurlijk ging het over de extreem lage waterstanden van afgelopen zomer. Vicevoorzitter Arend Horrel, die de zieke voorzitter Wolbert Meijer moest vervangen, begon er in zijn openingswoord al over. Het was wereldnieuws geweest, zelfs journalisten uit China maakten er reportages over en klopten bij BLN-Schuttevaer aan voor informatie en met de vraag of ze met iemand konden meevaren. Wat in veel gevallen ook werd geregeld.

Horrel memoreerde dat op de Waal nog maar met een diepgang van 1,60 meter kon worden gevaren en op de IJssel met 1,40 meter en stelde dat het aan de flexibiliteit en daadkracht van de bedrijfstak is te danken dat Nederland in die periode echt grote problemen bespaard is gebleven.

Bodemerosie

De leden in de zaal vroegen zich af hoe het toch kon gebeuren dat de ondiepste plek in de Rijn nota bene op Nederlands grondgebied ligt. Ze kenden zelf het antwoord al: vanwege bodemerosie is de in de jaren ‘90 van de vorige eeuw verharde en daardoor niet eroderende bodem van de Waal bij Nijmegen nu relatief hoog komen te liggen. De streefdiepte van 2,80 meter wordt vaak niet meer gehaald. Conclusie: die stenen laag moet zo snel mogelijk weg.

Kritiek was er ook op de methode om de aflaaddiepte te bepalen op grond van de Minst Gepeilde Diepte (MGD), die Rijkswaterstaat berekent. De MGD wordt gepeild in een 150 meter brede vaargeul. Een kind kan bedenken dat het dan midden in die geul, of in elk geval in de stroomdraad, aanzienlijk dieper is. In de praktijk laden schepen dus tientallen centimeters dieper af. Eigenlijk is dat gokwerk op basis van ervaring en dus geen betrouwbare methode.

Egbert IJmker, adviseur Scheepvaart en Infra bij Rijkswaterstaat , erkende dat werken met de MGD niet ideaal is. Maar een betere methode is er vooralsnog niet. ‘De waterstand kunnen we aardig voorspellen, maar de rivierbodem is grillig en kan heel snel veranderen. We komen zandduinen tegen van wel 1,50 meter hoog.’

Hij ontkende dat Rijkswaterstaat een MGD doorgeeft met een veiligheidsmarge. ‘Wij geven de diepte zonder marge. De aflaaddiepte is de verantwoordelijkheid van de schipper.’

IJmker wees op de ontwikkeling van CoVadem, waarbij schippers zelf de actuele dieptegegevens verzamelen en realtime aan elkaar doorgeven. Mogelijk dat dit een oplossing biedt.





‘Gigantisch misgegaan’

Oud-schipper Ger Veuger betoogde dat de laagwaterproblemen volledig te wijten zijn aan slecht beheer. Hij waarschuwde in 1993 al voor het aanbrengen van die stenen laag. De Waal moest zonodig worden aangepast om zesbakduwvaart mogelijk te maken. Daarvoor zijn onder meer bochten uit de rivier gehaald. ‘Die bochten vormden als het ware stuwdammetjes. Haal je die weg, dan stroomt het water veel sneller weg. Het is gewoon gigantisch misgegaan.’

Veuger wees erop dat er afspraken bestaan over de waterafvoer. ‘66% van het water was voor de Waal en een derde zou naar het Pannerdensch Kanaal gaan. Op dit moment gaat 82% van al het water naar de Waal en dat gaat ten koste van de IJssel.’ Wat een van de oorzaken moet zijn geweest dat de haven van Deventer maandenlang onbereikbaar was. Veuger stelde voor de situatie te herstellen. Ook als dat ten koste zou gaan van zesbaksduwvaart.

Of het zover komt is de vraag, maar minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer intussen wel beloofd de binnenvaart nauw te betrekken bij het integrale watermanagement.





Gekkere dingen

Regiocoördinatoren Fiona Oomen en Andries de Weerd van BLN-Schuttevaer rapporteerden nog veel meer voorvallen waarbij aan het belang van de binnenvaart voorbij is gegaan. Onnodig lange brug- en sluisstremmingen vanwege onderhoudswerk, waarbij vooral aan de aannemer en het wegverkeer is gedacht; woningbouw ten koste van ligplaatsen; een brug over het IJ, noem maar op, het is schering en inslag. De regiocoördinatoren zijn er dagelijks druk mee. En ze boeken ook successen. Steeds vaker worden ze om raad gevraagd. Zo had Oomen een positieve ervaring toen de sluis van Eefde deze zomer uitviel vanwege een aanvaring. Zij drong aan op versnelling van de berichtgeving en Rijkswaterstaat stelde letterlijk alles in het werk de ernstig beschadigde sluis snel te repareren.

De Weerd maakte in Noord-Holland en het IJsselmeergebied gekkere dingen mee. Zo bleek een jaar geleden, toen het ineens hard ging vriezen, dat vrijwel alle kennis over ijsbreken was verdwenen. En toen de hitte kwam, kwamen de bruggen in Amsterdam vast te zitten. ‘Jammer dan’, was zo ongeveer de Amsterdamse reactie. ‘En ik werd bijvoorbeeld door een schipper gebeld over een kapotte brug over het Noord-Hollandskanaal in Amsterdam-Noord. Sinds de bruggen daar op afstand worden bediend, zijn de brugwachtershuisjes verhuurd aan een Bed & Breakfast-bedrijf. De monteur kon de brug niet repareren, want de Japanse toerist die in het huisje verbleef wilde hem niet binnenlaten.’





