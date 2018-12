Schuttevaer Premium Bodemerosie rivieren schreeuwt om oplossing Facebook

Niet de klimaatverandering is op korte termijn het grootste probleem voor de binnenvaart, maar de bodemdaling in de rivieren. Om daar een eind aan te maken zijn honderden miljoenen nodig. Maar de vraag is of de politiek die ervoor wil uittrekken.

Voorzitter Rob van Reem van BLN-Schuttevaer Zuidoost-Nederland maakte in zijn rede duidelijk dat het geduld opraakt en vaarwegonderhoud dringend verbetering behoeft. 'Sluizen hebben te vaak storingen en het herstel is niet altijd adequaat. Het zijn vaak oplossingen voor de korte termijn. Op de lange termijn is meer nodig om de betrouwbaarheid van de binnenvaart veilig te stellen.' (Foto Erik van Huizen)

Stenen bed in Waal bij Nijmegen kan niet worden weggehaald

Roelof Weekhout van Rijkswaterstaat zette op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer Zuidoost-Nederland (ZON) de effecten van klimaatverandering voor de binnenvaart op een rij. Zo stijgen de kosten voor het vervoer over water vanwege klimaatverandering op termijn met ongeveer 15%. Daardoor zal circa 30 miljoen ton lading naar andere modaliteiten verdwijnen. Ook worden zeehavens belangrijker, terwijl het belang van de havens in het achterland afneemt, vanwege de onbetrouwbaarheid. Maar het grootste probleem voor de korte termijn is volgens Weekhout niet de klimaatverandering, maar de bodemerosie in de Nederlandse rivieren. De bodem zakt jaarlijks zo’n twee centimeter. Op sommige plekken is de bodem al twee meter gedaald. Zonder maatregelen kunnen hierdoor binnen vijf jaar al problemen optreden met kabels en leidingen in de rivierbodem. En omdat de ligging van de rivierbodem steeds grilliger wordt, kunnen binnen 10 jaar problemen ontstaan bij sluizen en de aansluitingen van de rivieren op kanalen.

De kosten voor het Rijk om de erosie te stoppen bedragen 350 tot 750 miljoen euro. Volgens Weekhout een dermate hoog bedrag dat de politiek veel tijd nodig heeft om hiervoor geld uit te trekken. ‘Het is altijd een gevecht om genoeg geld uit Den Haag te krijgen voor vaarwegen.’

Maatregelen

Om bodemerosie tegen te gaan, kunnen verschillende maatregelen worden genomen, ieder met hun eigen kostenplaatje en zekerheid. Zo kan met de aanleg van nevengeulen de aanzanding in de hoofdgeul beter worden beheerst. Dit is met 3,5 miljoen euro per kilometer een vrij goedkope oplossing, maar de effecten op de lange termijn zijn nog niet zeker. Ook moet voor het beheersen van de aanzanding een kraanschip af en toe stenen storten in de ‘in- en uitgangen’ van de nevengeul.

Een dure oplossing is het fixeren van de bodem. Dit kost zo’n 7,5 miljoen euro per kilometer en zou volgens Weekhout in totaal 750 miljoen euro gaan kosten. Het is wel een oplossing met een gegarandeerd effect. Ook zouden de ontstane kuilen in de rivierbodem kunnen worden opgevuld.

De problemen die gaan optreden met het passeren van de sluizen kunnen worden opgelost door drempelverlaging en de aanleg van voorsluizen, zoals nu bijvoorbeeld al voor de nieuwe sluis in Eefde gebeurt. De aanpassing van nieuwe sluizen kost volgens Weekhout met minder dan 5% van de totale kosten van de aanleg van een sluis ‘bijna niets’. De aanleg van voorsluizen kost tussen de 5 en 10 miljoen euro per kolk. Dat betekent volgens Weekhout dat er tussen de 30 en 60 miljoen euro acuut nodig is. De passeertijd van de sluizen neemt met voorsluizen overigens wel iets toe.





Vaste laag

Een van de grootste problemen op de Waal is nu de vaste laag bij Nijmegen. Het ‘stenen bed’ dat in het verleden aan de linkeroever in de bocht van Nijmegen in de Waal werd aangelegd, zorgde tijdens de droogte van de afgelopen zomer voor een flinke verondieping. Omdat deze vaste laag op de route naar Duisburg het minst diepe punt was, klaagden binnenvaartschippers hier veel over.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laat nu onderzoek doen. Maar voorzitter Rob van Reem van de afdeling ZON is ervan overtuigd dat dit niet veel bijzonders gaat opleveren. ‘Voor het vervoer naar Duitsland is niet langer het Duitse deel van de Rijn maatgevend voor de aflaaddiepte, maar de harde laag bij Nijmegen. Wij hebben bij Rijkswaterstaat al jaren aangegeven dat dit te gebeuren stond. En hoewel iedereen weet wat de oorzaak is, heeft onze minister toch een onderzoek ingesteld. Het resultaat zal alleen maar bevestigen wat al lang bekend is.’





Verdieping van de Waal is volgens Van Reem de oplossing, waarbij ook de sluisdrempels van Weurt en Sint Andries moeten worden verlaagd. Maar volgens Weekhout is het verdiepen van de vaste laag bij Nijmegen met 60 miljoen euro een dure kwestie. En de vaste laag is niet voor niets aangelegd en heeft ook nu nog een functie, zodat helemaal weghalen geen optie is.