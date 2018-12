Ingezonden: De ondersteunende diensten voor Post Maarssen Facebook

Afgelopen weken is me het al een paar keer opgevallen dat er een patrouilleboot bij de Demkabrug ligt. Aandachtig heb ik zitten kijken wat daar de reden van zou kunnen zijn. Werkzaamheden aan de brug? Een damwand die op instorten staat? Verschillende redenen zouden het kunnen zijn.

Tot ik van de week mijn nieuwsgierigheid niet meer de baas kon blijven en het toch maar eens gevraagd heb. Met als gevolg dat mijn nieuwsgierigheid ook per direct omsloeg in verbazing. Het antwoord luidde: ‘Wij liggen hier omdat we ondersteunende diensten verlenen aan Post Maarssen.’





Het duurde dan ook even tot ik weer bij kennis was. Ondersteunende diensten voor Post Maarssen? Aardige mensen hoor, maar dat is toch eigenlijk de meest overbodige nautische verkeerspost van Nederland? En die hebben ondersteuning nodig?

De post die bijvoorbeeld vertelt dat er een schip afgemeerd ligt bij Bonder omdat ze dat via hun digitale beeldscherm zien, terwijl je dat met een half oog, real time, al lang gezien had. De post die je vertelt dat je visueel een schip op 600 m heb, alsof je blind bent...





Vanuit Rijkswaterstaat kan ik me voorstellen dat je trots bent op een post voor de enige bocht die in een lang, recht en weinig enerverend kanaal ligt. Maar dat je daar dan ook nog ondersteunende diensten voor nodig hebt, vind ik toch langzaam zorgelijk worden. Hebben we geld te veel bij Rijkswaterstaat? Ik zeg ‘we’, want het zijn toch ook onze centjes.





Het gekke is dat ze niet hun eigen Rijkswaterstaat patrouilleboot benutten. Nee, want deze mag na de laagwaterperiode nu weer wél schip en bemanning controleren, play time is over. Rijkswaterstaat heeft een extern bedrijf ingehuurd. Dit bedrijf levert natuurlijk een totaalpakket om Post Maarssen te ondersteunen. Dus een boot met bemanning. Uurtje factuurtje, het kost wat maar daar betaal je dan ook voor.





Een boot aanbieden is niet zo moeilijk, maar het geschikte personeel wel. Dat is in heel de nautische keten niet eenvoudig. Maar ook daar hebben ze een oplossing voor gevonden. Want via welingelichte bron heb ik begrepen dat er regelmatig mensen van Rijkswaterstaat in hun vrije tijd de boot bemannen en hun eigen Post Maarssen van de broodnodige informatie voorzien. Snapt u het nog? Ik niet, maar wat ik wel weet is dat dit ons geld kost, veel geld dat tussen wal en schip verdwijnt.





Hens van Buren

mts Hanna