Schuttevaer Premium ‘Zandwinning IJsselmeer zorgvuldig en transparant volgens vereiste procedures’ Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 26 december 2018, 11:56

‘Naar mijn mening zijn alle partijen zorgvuldig en transparant omgegaan met de vereiste procedures’, reageert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Kröger en Bromet (beiden GroenLinks) over de omstreden plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van het Friese Oudemirdum.

1 / 1 Zandwinner Koninklijke Smals is al meer dan 10 jaar bezig met de plannen voor het tot 60 meter diepte ontginnen van 218 hectare IJsselmeer. Dat moet over een periode van 30 jaar twee miljoen kubieke meter industriezand per jaar opleveren. (Impressie uit YouTube-video Koninklijke Smals) Zandwinner Koninklijke Smals is al meer dan 10 jaar bezig met de plannen voor het tot 60 meter diepte ontginnen van 218 hectare IJsselmeer. Dat moet over een periode van 30 jaar twee miljoen kubieke meter industriezand per jaar opleveren. (Impressie uit YouTube-video Koninklijke Smals)

Minister Van Nieuwenhuizen weerlegt regiokritiek op plannen Smals

Zandwinner Koninklijke Smals is al meer dan 10 jaar bezig met de plannen voor het tot 60 meter diepte ontginnen van 218 hectare IJsselmeer. Dat moet over een periode van 30 jaar twee miljoen kubieke meter industriezand per jaar opleveren. Die plannen zijn inclusief de aanleg van een zandwin-eiland een aantal kilometers uit de kust.

Met name over het eiland is tijdens de formele inspraak in de regio veel tumult ontstaan. Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond en PO IJsselmeer noemde het ‘schokkend om mee te maken’. Vanwege felle protesten heeft gemeente De Fryske Marren woensdag 28 november besloten het pijnlijke zandwinningsdossier van de gemeenteraadsagenda af te halen en te verplaatsen naar volgend jaar.

Volgens de minister loopt de planontwikkeling zoals afgesproken: ‘Via een open communicatieproces met de omgeving, inclusief meerdere inspraakavonden en een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de bekende natuurorganisaties, visserij en recreatievaart vertegenwoordigd waren. Dit stond los van de formele inspraak waar mensen gebruik van hebben kunnen maken’.

Procedureel juist

Alle betrokken overheden hebben volgens Van Nieuwenhuizen procedureel juist gehandeld. Het Rijk heeft het initiatief van Smals in 2012 mogelijk gemaakt, met het oog op het rijksbelang van zandwinning, via het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening). Aanleg van het zandwin-eiland is een vorm van buitendijks bouwen, waarvoor in Barro een uitzonderingsregel is gemaakt.





Rijkswaterstaat is beheerder van het IJsselmeergebied en is op grond van de Ontgrondingenwet bevoegd gezag voor de winning van bouwgrondstoffen in het IJsselmeer. Naast het verlenen van een ontgronding en watervergunning heeft Rijkswaterstaat gezorgd voor de afstemming tussen de verschillende overheden tijdens de besluitvormingsprocedure.





Wetterskip Fryslân is het bevoegd gezag voor het verlenen van de watervergunning voor de realisatie van de elektriciteitskabel.

Provincie Fryslân is bevoegd gezag inzake de Wet natuurbescherming. De provincie geeft hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af aan de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke afwegingen (bestemmingsplan, inclusief beeldkwaliteitsplan) en het verlenen van de omgevingsvergunning (milieu, bouw en natuur). Behandeling van die vergunningsaanvraag in de gemeenteraad van De Fryske Marren is voorlopig opgeschort tot volgend jaar.





Schepen zijn normaal

Hinderaspecten zoals zicht, geluid en licht zijn ten behoeve van de vergunningaanvragen en het bestemmingsplan onderzocht. Bij het indienen van de aanvragen zijn deze aspecten beoordeeld, aldus de minister in haar beantwoording. Vanaf de kust zijn alleen de grote contouren van het eiland zichtbaar. Details zullen niet zichtbaar zijn. Er is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld waaraan het werkeiland moet voldoen.





Het transport van het uit de IJsselmeerbodem gewonnen zand gebeurt met schepen. Dertig jaar lang zullen dagelijks vier 2000-tonners op het werkeiland zand halen voor de betonindustrie. De aanwezigheid van schepen op het IJsselmeer is volgens de minister een normale waarneming. Aspecten als geluid en licht zijn beschreven in de MER. Voor geluid is er ook nog een geluidsonderzoek uitgevoerd dat onderdeel is van de vergunning. Daarnaast zijn er in de omgevingsvergunning voorschriften opgenomen voor o.a. geluid. ‘Naar mijn mening heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden.’





Natura2000

De minister, die ook beleidsverantwoordelijk is voor natuur en milieu, erkent dat de voorgenomen ontwikkeling, met afgraving tot 60 meter diepte, effect heeft op de aanwezige natuurwaarden in het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Omdat op voorhand significante effecten niet zijn uit te sluiten, is, conform de Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming, een Passende Beoordeling uitgevoerd, legt ze uit. De Passende beoordeling is opgesteld in het kader van de vergunningaanvraag voor de Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming én toetst de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.





De impact van het eiland op (de omgeving van) het IJsselmeer moet zo beperkt mogelijk blijven, stelt de minister. Daarom is een zorgvuldige locatiekeuze uitgevoerd, wordt een groot aantal effect beperkende maatregelen in het voornemen geïntegreerd en wordt aan het werkeiland al bij de aanleg ruimte toegevoegd voor landschappelijke inpassing.





Specifiek heeft de provincie gekeken of het aanleggen van een werkeiland gevolgen heeft voor watervogels zoals de kuifeend en de fuut. Ook is gekeken naar eventuele gevolgen voor de vissen in het IJsselmeer. De provincie vindt dat het project voldoet aan de Wet natuurbescherming en heeft daarom een ‘verklaring van geen bedenking’ (instemming) afgegeven aan gemeente De Fryske Marren, op grond van de wet natuurbescherming.





Industriezand

Was er dan geen locatie denkbaar die veel minder schadelijke gevolgen heeft voor de natuur, wilden de Kamerleden Kröger en Bromet weten. Minister Van Nieuwenhuizen legt uit dat het rijksbeleid is om zandwinning zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in grote rijkswateren. Volgens onderzoek is het zand in de Noordzee weinig geschikt als basis voor industriezanden. Bovendien heeft het Noordzeezand als aanvullend probleem dat volledige ontzilting noodzakelijk is. Tenslotte is gebleken dat de kostprijs bij inzet van Noordzeezand minimaal drie keer zo hoog is dan alle andere alternatieven.





Ook de benutting van IJsselmeerzand heeft een hoge kostprijs vergeleken met de oorspronkelijke landlocaties. Mede omdat landlocaties op termijn vrijwel niet meer beschikbaar zullen zijn, is de aanvraag van Smals voor het IJsselmeer ingediend, volgens de minister in lijn met het rijksbeleid.

Royal Smals IJsselmeer BV heeft uitgebreid geologisch onderzoek uit laten voeren. Daaruit blijkt dat de huidige locatie zowel ten aanzien van de belangen van de stakeholders als met betrekking tot de zandkwaliteit zeer geschikt is. Provincie Fryslân was in een toetsende rol betrokken voor de Wet natuurbescherming . De provincie heeft per brief bevestigd dat het initiatief planologisch in overeenstemming is met de provinciale verordening ruimte.





Zandwinput

Royal Smals IJsselmeer BV is verantwoordelijk voor de ontmanteling en het afgraven van het eiland. Dit wordt in de watervergunning die Rijkswaterstaat verleent vastgelegd. Door de zandwinning ontstaat een put met een oppervlakte van 218 ha en met taluds aflopend naar een diepte van circa 60 meter.

De ontgrondingsvergunning legt geen verplichting op voor het opvullen van deze zandwinput maar voorziet wel in monitoring van de effecten en schrijft een nazorgplan voor. Indien de monitoringsresultaten daar aanleiding toe geven kan Rijkswaterstaat ingrijpen en aanvullende maatregelen, waaronder het opvullen van de zandwinput, voorschrijven.





Waterwinning

De regio hoeft zich volgens minister Van Nieuwenhuizen geen zorgen te maken over gevolgen voor de waterwinning van drinkwater. De effecten van de zandwinning op de waterkwaliteit zijn uitgebreid in de MER behandeld en in de watervergunning beoordeeld. Conclusie is dat door de zandwinning geen of verwaarloosbare effecten op de drinkwaterkwaliteit te verwachten zijn, ook in tijden van droogte zoals in de afgelopen zomer.





De waterkwaliteit maakt onderdeel uit van de watervergunning die door Rijkswaterstaat wordt verleend. Om de kwaliteit van het drinkwater te blijven waarborgen is het monitoren van het water onderdeel van het project en voorgeschreven in de watervergunning. PWN en Rijkswaterstaat zijn van mening dat geen of verwaarloosbare effecten te verwachten zijn van de zandwinning op de drinkwatervoorziening, stelt de minister vast.