De haven van Werkendam ligt met 125 schepen helemaal vol, meldt havenmeester Lou Goedel op Twitter. Met een gezamenlijk laadvermogen van 223.104 ton is met deze Kerstdagen een nieuw record gevestigd.

Werkendam is de derde binnenvaarthaven van Nederland. De havenmeesters Lou Goedel en Jan Smit leiden er alles in goede banen. Op de Twitterline van Werkendam Maritime Industry (@WMI_Werkendam) is het afgemeerde laadvermogen gelijk gesteld aan 8.925 vrachtwagens. ( DvdM