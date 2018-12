Schuttevaer Premium Weyts kiest voor tweede zeesluis Zeebrugge en extra containercapaciteit Antwerpen Facebook

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts diende het ontwerp van een voorkeursbesluit in voor een tweede zeesluis in de haven van Zeebrugge, een investering van circa 1 miljard euro. Een tweede voorontwerp van voorkeursbesluit betreft de creatie van extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen, voor ook circa 1 miljard euro.