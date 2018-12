De havenbedrijven van de grote Nederlandse zeehavens pakken kort voor Kerst flink uit met video-jaaroverzichten en -nieuwjaarswensen.

In Antwerpen staan havenschepen Marc Van Peel en CEO Jacques Vandermeiren klaar om te klinken. Het recordjaar 2018 is al reden genoeg voor een tevreden terugblik. Beiden voegen daar nog aan toe: ‘Nieuwe inspanningen op het vlak van duurzaamheid, nieuwe investeringen in de chemie en de lancering van de Waterbus en de fietsbus zijn maar enkele key milestones die we samen gerealiseerd hebben. Samen, want onze medewerkers dragen elk hun steentje bij om onze haven klaar te stomen voor de wereld van morgen.’

Van Peel en Vandermeiren brengen samen met al hun collega’s van de haven een toost uit op een geslaagd 2018 en een even sprankelend 2019. (DvdM)