Schuttevaer Premium Het werk gaat gewoon door terwijl de politiek praat over haven Beverwijk Facebook

Twitter

Email BEVERWIJK 21 december 2018, 12:00

Het gemeentebestuur van Beverwijk heeft het moeilijk met zijn zeehaven. Al jaren wordt gediscussieerd over verzelfstandiging of overdracht van het beheer aan naburige havens. IJmuiden lijkt een goede kanshebber. Maar ondertussen gaat het werk in de haven gewoon door.