De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een verkort onderzoek naar het ongeval op de Prins Bernhardbrug in Zaandam, waarbij in de avond van 28 november een ouder echtpaar zwaargewond raakte.

Dit heeft de Raad besloten op basis van de uitkomsten van het verkennend onderzoek. In het onderzoek kijkt de Raad naar de oorzaak van het ongeval en naar het bedienen van bruggen op afstand. Bij het onderzoek wordt ook het in 2015 gepubliceerde rapport 'Ongeval Den Uylbrug' betrokken. In de komende weken wordt een precieze focus van het onderzoek bepaald.

De man en de vrouw, een echtpaar van 77 en 78 jaar, stonden op 28 november op het brugdek toen de op afstand bediende brug open ging. De vrouw viel op het wegdek, de man kwam in het water terecht. Hij werd door omstanders op het droge gehaald en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval in 2015 viel onder ongeveer dezelfde omstandigheden een dode op een andere op afstand bediende brug in Zaandam. (BO)