ROTTERDAM 11 december 2018, 11:58

Oud-directeur Wick Bornet van ZHD Stevedores is door de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar in Rotterdam unaniem gekozen tot Havenman van het Jaar 2018.

1 / 1 Wick Bornet gaf de ontwikkeling van ‘Dordrecht Inland Seaport’ een impuls. (Foto Stichting Havenman van het Jaar) Wick Bornet gaf de ontwikkeling van ‘Dordrecht Inland Seaport’ een impuls. (Foto Stichting Havenman van het Jaar)

ZHD Stevedores nam dit jaar de beslissing om te investeren in een nieuwe locatie in de haven van Dordrecht. Met de nieuwe faciliteiten (8 hectare terrein, 400 meter kade, 9,45 meter diepgang) krijgt de ontwikkeling van ‘ Dordrecht Inland Seaport ’ een impuls. Ook kwam de stuwadoor met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) een optie overeen voor de demping van een deel van de Dordtse Wilhelminahaven. Het HbR is sinds 2013 beheerder en exploitant van de haven van Dordrecht.

Privaat stuwadoorsbedrijf

ZHD staat voor Zeehavenbedrijf Dordrecht maar is een onafhankelijk, privaat stuwadoorsbedrijf met vestigingen in Dordrecht en Moerdijk. Het is gespecialiseerd in de op- en overslag van droge bulkproducten, stukgoed, staal en containers.

Wick Bornet is de 38e havenondernemer op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. Hij wordt de opvolger van Pieter Van Oord , ceo van maritiem aannemer Van Oord, de nog fungerende Havenman van het Jaar 2017.

Familiebedrijf

Wick Bornet (Rotterdam, 1951) werkt sinds 1974 voor het familiebedrijf ZHD. In 1990 volgde hij zijn vader op als directeur. Onder zijn leiding investeerde de stuwadoor onder meer in terminals in Moerdijk en in drijvende kranen die in de gehele regio Rotterdam worden ingezet. Inmiddels heeft Wick Bornet de leiding overgedragen aan zijn zoon Alain Bornet. Hij is nog steeds actief in de holding.

De onderscheiding zal Wick Bornet, geheel naar traditie, worden uitgereikt op de tweede maandagavond van het nieuwe jaar, op 14 januari 2019, tijdens een feestelijke bijeenkomst aan boord van de Smaragd. Op die avond zal voorzitter Frank de Kruif van de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar bij de uitreiking van penning en oorkonde uitgebreid ingaan op de overwegingen om Wick Bornet te benoemen tot Havenman van het Jaar 2018.