Email VLAARDINGEN 9 december 2018, 22:55

Maandagmorgen vroeg wordt in Vlaardingen opnieuw hoog water verwacht, tussen 1,75 en 2,05 meter boven NAP. Zaterdagavond en zondagmiddag liepen daar de kades ook al onder water, evenals in Schiedam. Ook in Hoek van Holland, Maassluis en het Noordereiland in Rotterdam is er kans op natte voeten.

1 / 1 Zondagmiddag liepen in Vlaardingen de kaden opnieuw onder water. (Foto MediaTV / Marco Hoope) Zondagmiddag liepen in Vlaardingen de kaden opnieuw onder water. (Foto MediaTV / Marco Hoope)

De verhoogde waterstanden langs de kust van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland wordt veroorzaakt door harde tot stormachtige westelijke wind, windkracht 7 tot 8, meldt Rijkswaterstaat. Mensen evacueren is niet nodig, zegt een woordvoerder van de brandweer. ‘Gemeenten zijn hierop voorbereid en maken het vaker mee’, legt hij uit. De kades - waar overigens geen mensen wonen - zijn wel afgezet.





Rijkswaterstaat heeft zondag de Hollandsche IJsselkering bij Capelle aan den IJssel gesloten. Het leek daar zondag mee te vallen met de hoge waterstand, maar rond 17:00 uur is toch besloten de kering te sluiten. Het water stond toen 2,25 meter boven NAP. Later op de avond was het water weer zoveel gedaald dat de kering weer open kon. ( DvdM