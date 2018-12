OPINIE: Bouw keringen in de Waal om water vast te houden Facebook

KERKDRIEL 9 december 2018, 15:40

Helaas, door de klimaatverandering zal de natuur steeds grilliger reageren. Door de zachte winters en geen of weinig sneeuw in de bergen zal er niet altijd genoeg water van de bovenrivieren komen. Om het water steeds weg te zien lopen is eigenlijk erg jammer, maar bij teveel water moet er goed afgevoerd kunnen worden.

Miljardenproject met groot economisch voordeel

‘Rijkswaterstaat vooral bezig met waterafvoer'

Rijkswaterstaat is in het kader van het project Ruimte voor de Rivier volop bezig met de afvoer van water. Een goede zaak bij teveel water, maar nu al voor het tweede jaar is het probleem dat er juist te weinig water vanuit de bergen komt.

Zo ontstaat een zeer grimmige situatie voor de Europese binnenvaart en de economie. Investeringen in nieuwe schepen staan onder druk. De enige oplossing is inspelen op het klimaat en daarom moet het water worden gekeerd bij te weinig aanwas van water. Met de opgedane kennis om het water te keren bij hoogwater, zoals de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, kan het met zo’n constructie ook worden gekeerd bij laag water.





Twee sluizen

Vorig jaar heb ik een idee ingediend bij Rijkswaterstaat om bij Loevestein in de Waal twee sluizen te bouwen voor de op- en afvaart. Het antwoord dat ik van Rijkswaterstaat kreeg, was dat het scheepvaartverkeer op de Waal dusdanig druk is dat een sluis een te grote belemmering zou zijn. Bovendien zouden er op de Rijn bij meerdere plaatsen keringen nodig zijn.

Daar heeft Rijkswaterstaat gelijk in. Toch blijft het mij bezighouden om een mogelijke oplossing aan te dragen. Technisch is het mogelijk om te keren en wel als volgt: tussen Loevestein en Vuren is plaats genoeg om twee keringen van het type Maeslantkering aan te leggen op twee kilometer uit elkaar en die als een soort sluis te laten werken. In de opvaart staat de bovenste kering dicht. De opvaart vaart in de rivierpand tussen de twee keringen. Tussen de keringen is ruimte voor heel veel tot de ijk geladen schepen en zelfs meerdere duwvaartkonvooien in de volle lengte.





Schutten

Zeker, er ontstaan wachttijden om de ruimte te vullen over de volle breedte van de rivier. Indien er een volle schutting is, of elke twee uur, gaat de onderste kering dicht. Zoals bij een sluis gaan de doorlaatkleppen in de bovenste kering open en stroomt de kolk van twee kilometer lengte en rivierbreed, met alle schepen omhoog.

Bij gelijke waterstand kan de kering, die als een sluisdeur gaat werken, worden opengezet richting de weilanden en kan men uitvaren. Vervolgens kan de afvaart invaren en naar beneden schutten.





Geen belemmering

Dit kan alleen werken als het Pannerdensch Kanaal een sluis krijgt en er hoger op de Rijn meerdere gelijkwaardige keringen komen zoals omschreven. Dit alles is een miljardenproject. Er moet samenwerking zijn vanuit Europa, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Maar er is tenslotte economisch veel te halen.

Bij hoog water gaan de keringen, parallel langs de oevers van de rivieren, in de open stand. Daar zij kunnen drijven, vormen ze geen belemmering voor de waterafvoer.

Dit is een idee dat economisch veel zal opleveren, doordat er te allen tijde kan worden gevaren met voldoende diepgang.





Theo van Osch,

Kerkdriel