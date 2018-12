Levant vaart meteen de sluis in bij Eefde Facebook

Na een half jaar is zaterdagmiddag 8 december een einde gekomen aan het schutten met de voorsluis in Eefde en daarmee aan het getrapt schutten. De sluismeester informeerde de schipper van het geladen motorschip Levant uit Nieuwegein dat hij als eerste direct kon doorvaren naar de sluis.

1 / 1 De sluismeester van Eefde liet het geladen motorschip Levant meteen doorvaren naar de sluis. (Foto Sander Wels) De sluismeester van Eefde liet het geladen motorschip Levant meteen doorvaren naar de sluis. (Foto Sander Wels)

De opvarende schepen hadden via de voorsluis iets meer tijd nodig om te schutten dan normaal. Afvarende schepen deden er beduidend langer over, omdat die in de voorsluis moesten wachten tot de opvaart de sluis was ingevaren. Nadat de deur van de sluis gesloten was kon pas het afschutten in de voorsluis plaatsvinden.