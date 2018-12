Grote olievlek in Düsseldorf: dader ligt op kerkhof Facebook

De Wasserschutzpolizei doet onderzoek naar wie de veroorzaker is van een grote olievlek in havenbekken C in Düsseldorf.

Na een melding op dinsdag 4 december aan het einde van de middag gingen meerdere ploegen van de brandweer via het land en het water kijken. Ter plaatse zagen ze een olievervuiling over een oppervlakte van 100 x 100 meter.





In overleg met de milieudienst van Düsseldorf werden absorberende olieworsten aangebracht. Die worden de komende dagen in de gaten gehouden door de milieudienst. De Wasserschutzpolizei is nog op zoek naar de dader van dit milieudelict. ( BO