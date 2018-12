Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Druk, druk, druk Facebook

Linne 8 december 2018, 15:00

Druk, druk , druk. Dat wordt nogal eens geroepen in deze gehaaste tijden. En helaas soms ook maar al te waar. Drukke sluizen, drukke agenda’s, drukte op de smalle vaarwegen, druk op het budget om alles wat we willen voor elkaar te krijgen. En dan moeten we er ook nog voor zorgen dat men een goede (in)druk van ons en het werk dat we doen, heeft. Pffff, de druk ligt wel erg hoog.