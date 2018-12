Schuttevaer Premium Antwerp Gateway gaat van 2,5 naar 3,4 miljoen teu Facebook

Antwerpen 7 december 2018, 14:00

DP World investeert 197 miljoen euro in de Antwerp Gateway Terminal in Antwerpen om aan de verwachte groeiprognoses te kunnen voldoen. De overslagcapaciteit gaat van de huidige van 2,5 miljoen teu naar 3,4 miljoen teu in 2023.