Email ROTTERDAM 7 december 2018, 14:00

Het transport van de drie langste sluisdeuren ter wereld van Zuid-Korea naar Nederland is in de namiddag van 6 december in het Rotterdamse havengebied aangekomen. De megadeuren zijn bestemd voor de nieuwe zeesluis van IJmuiden.