DEN HAAG 5 december 2018, 11:00

De Tweede Kamer steunt in ruime meerderheid het voorstel van de ChristenUnie en het CDA om voor te sorteren op een realisatiebesluit in 2019 over verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.