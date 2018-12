Beperkte stremming Prinses Beatrixsluis voor aanpassen stroomvoorziening Facebook

Van vrijdag 7 december 22.00 uur tot en met zaterdag 8 december 06.00 uur en van zaterdag 8 december 22.00 uur tot en met zondag 9 december 06.00 uur voert Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de oostelijke kolk van de Prinses Beatrixsluis. De westelijke kolk is beide nachten wel beschikbaar voor de scheepvaart.

1 / 1 De oostelijke kolk van de Prinses Beatrixsluis is tijdens werkzaamheden buiten gebruik, de westelijke kolk functioneert normaal. (Foto Rijkswaterstaat) De oostelijke kolk van de Prinses Beatrixsluis is tijdens werkzaamheden buiten gebruik, de westelijke kolk functioneert normaal. (Foto Rijkswaterstaat)

Daarnaast test Sas van Vreeswijk of de energievoorziening van de oostelijke kolk onafhankelijk van de westelijke kolk losgekoppeld kan worden. Het is wenselijk beide zaken voor aanvang van de renovatie te doen om vertraging in de renovatieperiode te voorkomen.

Om optimaal van deze stremming gebruik te maken en de renovatieperiode van 2019 zo kort mogelijk te kunnen houden, plaatst Sas van Vreeswijk daarnaast ook alvast aandrijfkasten en bekabeling in de heftorens. Dit gebeurt via de kraan aan de heftoren. In deze kasten bevinden zich compressoren van de ijsbestrijdingsinstallatie.

Langere wachttijden

Naar verwachting hebben schippers tijdens deze stremming langere wachttijden. Er worden geen extra wachtplaatsen gecreëerd, de overnachtingsplaatsen blijven tijdens de stremming gewoon in gebruik. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn, stelt Rijkswaterstaat de oostelijke kolk eerder open voor de scheepvaart. (DvdM / RWS)