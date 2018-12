Aan de benedenkant van de nieuwe sluiskolk in Eefde bakent de damwand de toegang naar de nieuwe sluis af. De nieuwe afmeerpalen voor schepen zijn ook al geslagen.

De contouren van de tweede sluiskolk in Eefde worden zichtbaar. (Foto Lock to Twente)

Ook aan de bovenkant is de toegang naar de sluis te zien. Een belangrijk bouwelement voor sluizen is beton, ook voor die in Eefde. Voor de tweede kolk is 900 ton wapening nodig en wordt 8.000 m3 beton gestort. In het voorjaar van 2020 komt de nieuwe sluiskolk in gebruik. ( SW