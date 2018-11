Wie had dit lage water wel moeten voorzien?



Als er in 30 jaar tijd op sommige plaatsen meer dan 50 meter gletsjer in Zwitserland is weggesmolten en hele skigebieden verdwijnen, hoeft je niet te verbaasd te zijn dat zoiets ook invloed heeft op de waterstand in de Rijn.



De bronnen zijn langzaam aan het opdrogen en de Rijn wordt meer en meer afhankelijk van regenwater. Wat dat betekent is nu goed voor de binnenvaart te zien.



Zonder overdreven pessimistisch te willen zijn wordt het niet alleen tijd om na te denken over oplossingen voor laagwater problematiek van de binnenvaart. Het kan zo maar eens worden dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat er thuis onbeperkt water uit de kraan komt. Of dat centrales te weinig koelwater hebben om onze elektriciteit voorziening op peil te houden.



Wie had dat ooit gedacht?