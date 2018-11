Schuttevaer Premium Vervoer over de Zaan sinds 2000 meer dan gehalveerd Facebook

Twitter

Zaanstad 22 november 2018, 08:00

Het vervoer over de Zaan is deze eeuw meer dan gehalveerd, van 4,5 miljoen ton rond 2000, tot zo'n 1,9 miljoen ton nu. Opmerkelijk genoeg levert het nieuws dat de provincie Noord-Holland en aannemer Heijmans een akkoord hebben bereikt de afbouw van de Wilhelminasluis in Zaandam ook slechts lauwe reactie op bij het verladend bedrijfsleven langs de Zaan.