Dit is zeker een goed bericht, naar mijn mening moet er zeker naar een tweede sluis in Grave worden gekeken.

Dit moet natuurlijk niet alleen bij Nederland blijven, in Belgie was de middensluis van Wijnechem gesperd, daar er een pomp in de sluis lag voor het water naar boven te pompen, misschien een idee om de pomp of meerdere pompen, beneden de sluis te installeren en via een leiding het water naar boven te pompen zodat de sluiskolk in bedrijf kan blijven.



Wij mogen in Nederland blij zijn dat deze regering geld apart zet voor de Binnenvaart om de vaarwegen op peil te houden, anders dan bij onze Oosterburen die er een rommeltje van maken, denk aan Hebrum, niets geregeld en grote blubberzooi, Wesel Datteln Kanaal, er gaat een sluis kapot of er is er een kapot, over de rest maar te zwijgen.