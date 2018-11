Schuttevaer Premium Geen beweging in Giessenbrug Facebook

Rotterdam 9 november 2018, 13:00

De Giessenbrug over de Schie bij Rotterdam Overschie gaat al sinds 25 januari 2017 niet meer open voor de scheepvaart. Ondanks protesten van Koninklijke BLN-Schuttevaer blijft de situatie zoals ze is. De flexibiliteit van schippers helpt ook niet, waarschuwt werfdirecteur Frans Bocxe. ‘Door ons aanpassingsvermogen snijden wij onszelf in de vingers.'