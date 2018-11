Schuttevaer Premium Afschaffing Duitse kanaalrechten definitief: binnenvaart 45 miljoen euro goedkoper Facebook

Twitter

Email DUISBURG 9 november 2018, 13:00

Op bijna alle Duitse vaarwegen worden de kanaalrechten vanaf 1 januari 2019 alsnog afgeschaft. Dat is donderdag 8 november besloten in de begrotingscommissie van de Duitse Bondsdag. Voor de binnenvaart en haar klanten loopt de kostenbesparing op tot zo'n 45 miljoen euro per jaar.