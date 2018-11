Oproep aan Tweede Kamer: ‘Investeer in betere bediening voor binnenvaart' Facebook

DEN HAAG 6 november 2018, 22:17

Om de binnenvaart beter te faciliteren zijn extra investeringen in bediening van sluizen en bruggen noodzakelijk. Die boodschap kreeg de Tweede Kamer dinsdag 6 november, één dag voor de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat.

De belangenbehartiger van handels- en productiebedrijven Evofenedex en de brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB en de ASV merken dat de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren hun tol eisen. ‘Betrouwbare en efficiënte bediening van binnenvaart is cruciaal om de sector aantrekkelijker te maken voor bedrijven', stellen ze in een roep om aandacht van het parlement. Ze zien de bezuinigingen van het kabinet Rutte II liever vandaag dan morgen teruggedraaid.

Betere bediening past ook goed in het beleid van het Kabinet om een modal shift van weg naar water te bewerkstelligen. De ondernemersverenigingen verzoeken de Tweede Kamer daarom bij het begrotingsdebat Infrastructuur en Waterstaat extra budget vrij te maken voor betere bediening.

Onvoldoende personeel

Op verschillende plaatsen loopt Rijkswaterstaat tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Hoewel de inzet groot is, kampt de organisatie met onvoldoende personeel om het netwerk soepel draaiend te houden. Er is sprake van personele onderbezetting op verkeersposten, bruggen en sluizen.

De problemen zijn volgens de binnenvaartorganisaties in het hele land merkbaar, zelfs op zeer drukke corridors. Zo loopt de binnenvaart bij de Kreekraksluizen in Zeeland tegen problemen aan. De sluizen worden door camera's op afstand bediend, maar bij slecht zicht en/of harde wind stopt de bediening. Hetzelfde geldt voor de Volkeraksluizen en de sluizen bij Hansweert, waar bij slecht weer de bediening helemaal stil komt te liggen.

Vier uur te voren

Op de Hollandsche IJssel is de aanmeldprocedure van de Algerabrug onvoldoende afgestemd. Containerschepen die vanuit Rotterdam naar Alphen aan den Rijn varen, moeten vier uur van te voren een opening bestellen bij de Algerabrug. Dit is langer dan de benodigde vaartijd naar de betreffende terminals.

De binnenvaartsector en handels- en productiebedrijven zien graag dat de Tweede Kamer extra budget vrijmaakt voor de bediening. Hiermee kan Rijkswaterstaat de bediening verbeteren en extra personeel inzetten tijdens drukke periodes of wanneer bediening op afstand niet mogelijk is. De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag over de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat. (DvdM)