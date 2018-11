Schuttevaer Premium Rijkswaterstaat wijst alle varianten Amsterdamse IJ-brug af Facebook

Rijkswaterstaat wijst de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur voor een fiets- en voetgangersbrug over het IJ categorisch af. Dat blijkt uit een brief van de dienst aan de gemeente die in handen is van De Telegraaf.