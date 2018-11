Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Laag, lager, het laagst Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 5 november 2018, 20:00

Toen ik in 2011 bij Koninklijke BLN-Schuttevaer in dienst kwam kreeg ik de verantwoordelijkheid over het ‘water'-dossier. Alles wat ging over waterkwaliteit, hoog- en laagwater en de invloed van klimaatverandering viel daaronder. Een nieuwe fascinerende wereld ging open, waarbij het waterbeheer van Nederland centraal stond.