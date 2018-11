Schuttevaer Premium Deventer maakt geen haast voor gedupeerde bedrijven Facebook

DEVENTER 2 november 2018, 13:00

De gemeente Deventer is er nog steeds niet in geslaagd een compensatieregeling te treffen voor de bedrijven die zijn gedupeerd doordat de havensluis van Deventer al drie maanden is gestremd. Het overslagbedrijf DOK meldt intussen een omzetverlies van een half miljoen euro te hebben geleden.