De sluis bij Gleesen in het Dortmund-Emskanaal is langer gestremd dan verwacht. Er kan zeker tot vrijdagmiddag niet worden geschut.

De sluis werd dinsdag 23 oktober gestremd voor geplande en ook aangekondigde werkzaamheden. Maar als gevolg van een storing en complicaties bij het verhelpen daarvan, zijn de werkzaamheden ernstig uitgelopen. Een woordvoerder van het bouwbureau van het WSA in Lingen zegt dat er met man en macht wordt gewerkt om de stremming te verhelpen. ‘Het gaat tot de tweede helft van de vrijdag 26 oktober duren, zoveel weet ik wel. Maar of het vier uur, vijf uur of zes uur wordt kan ik op dit moment niet zeggen.'

Schipper Rienk Abrahamse, met de tanker Challenger onderweg van Dortmund naar Eemshaven, ligt voor Bergeshövede. En bepaald niet alleen. ‘Ik denk dat er hier zo'n 25 schuttingen liggen en aan de andere kant van Gleesen ook nog eens zoveel, heb ik gehoord. Het is drukker op het kanaal vanwege de lage waterstand op de Rijn. Daarom gaan er nu veel om de Noord. Wij varen ook een iets andere route dan anders, want normaal laden we in Neuss. Nu hebben ze de reis veranderd van Dortmund naar Eemshaven. En dan krijg je dit.' (WdN)