Schuttevaer Premium Uiterst kritische Kamervragen over ontgassen op Rijn en Waal Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 24 oktober 2018, 22:26

Twee Kamerleden van de Partij voor de Dieren (PvdD) zetten kritische kanttekeningen bij het Nederlandse beleid rond het ontgassen. Via Kamervragen willen Frank Wassenberg en Christine Teunissen van de regering weten of het waar is dat schepen die uit Duitsland komen de grens over varen om in Gelderland te ontgassen omdat in Duitsland wel wordt gecontroleerd en in Gelderland niet.