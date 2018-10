Schuttevaer Premium Rijnoeverstaten onderschrijven belang en bestaansrecht CCR Facebook

Mannheim 24 oktober 2018, 12:00

Het was 17 oktober exact 150 jaar geleden dat de Rijnoeverstaten de Akte van Mannheim ondertekenden. Hiermee werd in beginsel vastgelegd dat op de Rijn en haar zijrivieren geen tol mag worden geheven en de toegang vrij was voor iedereen. Het was een belangrijke impuls voor de handel en het goederenvervoer in Europa.