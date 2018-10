Maandag 22 oktober passeerden twee NPRC-schepen het gebergte tijdens de allerlaagste waterstand ooit gemeten op Pegel Kaub (24 cm). Het vorige record was van 2003 met 35 cm. De Aristo is hier in de opvaart in Bingen gefotografeerd vanaf de Traversée. Beide schepen zijn onderweg naar twee verschillende klanten. (Foto Ed Hartmann)