HAGESTEIN 22 oktober 2018, 16:52

Sluis Hagestein wordt als tweede van drie stuwcomplexen in de Neder-Rijn en Lek door Rijkswaterstaat gerenoveerd. De stremming die 24 september inging duurt nog tot en met 16 december 2018. Verkeer vaart deze periode om via de Waal of het Amsterdam-Rijn Kanaal. Sluis Amerongen werd in het voorjaar van 2018 al gerenoveerd, de renovatie van sluis Driel volgt in het voorjaar van 2019.

De renovatiewerkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, het verduurzamen van de sluisdeuren, betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening en zwaardere schepen. Daarnaast worden in sluis Hagestein haalkommen voor de recreatievaart geplaatst.

Ook bouwt Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen gefaseerd centraal gaat bedienen. De renovatie van het stuwensemble is naar verwachting eind 2019 afgerond.

Om de Neder-Rijn en Lek beter bevaarbaar te maken werd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Hagestein werd in 1960 in gebruik genomen, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

Met het stuwcomplex in Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Neder-Rijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water.

De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Neder-Rijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart. (MdV / Rijkswaterstaat)