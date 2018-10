Schuttevaer Premium Symposium Toekomst van de Baggerindustrie Facebook

ROTTERDAM 22 oktober 2018, 15:00

Wetenschappers en andere sprekers geven donderdagmiddag 29 november in Rotterdam een inkijk in de toekomst van de Nederlandse en Belgische baggerindustrie. Wat maakt de Nederlandse en Belgische baggerindustrie zo bijzonder? En hoe maken we de sector toekomstbestendig?