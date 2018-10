Schuttevaer Premium Truck-to-ship: LNG-primeur voor Gentse haven Facebook

GENT 22 oktober 2018

Het zeeschip Fure West heeft dinsdag 16 oktober in het Kluizendok in Gent 150 ton LNG getankt uit acht tankwagens die de brandstof hadden opgehaald in Zeebrugge en Rotterdam. Het was de eerste keer dat in Gent een "truck-to-ship" bunkering plaats vond. De operatie past in het streven van het havenbedrijf North Sea Port om de totale emissie-uitstoot in de haven te verlagen.