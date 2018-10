Van Oord baggert stroomgeul Marker Wadden Facebook

Twitter

ENKHUIZEN 22 oktober 2018, 09:00

De cutterzuiger Biesbosch van Van Oord gaat een 900 meter lange stroomgeul graven ten zuiden van de Marker Wadden in het Markermeer.

 De order is gegund door Rijkswaterstaat en de Vereniging Natuurmonumenten. Het uitgraven van de stroomgeul is nodig voor het invangen van slib onder water en draagt volgens de opdrachtgevers bij aan het herstel van de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer. De door Van Oord op te diepen kleigrond wordt gebruikt voor het vullen van twee compartimenten van het Marker Wadden-project. Dit project omvat de aanleg van een groep van vijf eilanden met een oppervlak van 10.000 hectare op vier kilometer van de Houtribdijk. Het door Van Oord op te diepen zand is voor een deel bestemd voor versterking van de zuidelijke zandrand van het eerste van de vijf Marker Wadden-eilanden. Hierdoor ontstaat een natuurlijke oever. Het eerste eiland wordt 250 hectare groot. Van Oord mag het overgebleven zand zelf gebruiken of verkopen. De aanleg van de eilandengroep wordt verzorgd door Boskalis, die hiervoor de cutterzuiger Edax inzet. Het project is uitgesmeerd over een periode van vier jaar en moet in 2020 zijn afgerond. (PAS)