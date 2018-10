Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Wat is toch de oorzaak van al die storingen? Facebook

Twitter

Email Dordrecht 19 oktober 2018, 11:00

De laatste tijd horen we wel erg vaak over storingen, stremmingen en andere ongemakken waar de binnenvaart mee te maken krijgt. Dat gaat vooral op voor vaarwegen waar veel kunstwerken zijn, die bediend moeten worden om scheepvaart mogelijk te maken. Het gaat dan natuurlijk om sluizen en bruggen. Daar hebben we er nog wel een aantal van in Brabant en op de Maasroute.