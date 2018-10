Schuttevaer Premium Rijn loopt bijna leeg Facebook

Twitter

Email KAUB 17 oktober 2018, 10:00

Slecht nieuws voor wie hoopt op hogere waterstanden in de Rijn: het einde is nog niet in zicht. Integendeel zelfs. Volgens voorspellingen van de Duitse website Pegeldeutschland.de gaat het peil de komende week nog tientallen centimeters zakken. De onafhankelijke waterstandvoorspellers Alphons van Winden en Andreas Wagner zeggen dat meerdere laagterecords op het punt staan te worden gebroken.