Hij is ruim 12 meter breed en zes meter hoog en kan niet over het hoofd worden gezien. Het nieuwe maritiem icoon in het centrum van Den Helder. Een indrukwekkend kunstwerk dat intussen al tot veel discussie heeft geleid.